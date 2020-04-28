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11:12   28 Апреля 2020
Политика

Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля

Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля

Роспотребнадзор обязан до 29 апреля завершить подготовку концепции смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса в России.

Соответствующее поручение ведомство получило от главы российского правительства Михаила Мишустина во вторник, 28 апреля. 

Председатель правительства отметил, что в ближайшее время президенту РФ Владимиру Путину необходимо доложить о возможном изменении ограничений по коронавирусу. 

По последним данным, число зараженных коронавирусом россиян превысило 90 тысяч человек. С начала вспышки эпидемии в стране погибли более 800 человек, почти 8500 выздоровели.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #мишустин #коронавирус

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