Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля

Роспотребнадзор обязан до 29 апреля завершить подготовку концепции смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса в России.

Соответствующее поручение ведомство получило от главы российского правительства Михаила Мишустина во вторник, 28 апреля.

Председатель правительства отметил, что в ближайшее время президенту РФ Владимиру Путину необходимо доложить о возможном изменении ограничений по коронавирусу.

По последним данным, число зараженных коронавирусом россиян превысило 90 тысяч человек. С начала вспышки эпидемии в стране погибли более 800 человек, почти 8500 выздоровели.