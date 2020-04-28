Польша грозит арестовать активы «Северного потока-2», но это только политика

Варшава намерена арестовать активы проекта «Северный поток-2», если «Газпром» не возместит Польше переплату за российский газ. Об этом в интервью изданию Wrpost сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальски.

В прошлом месяце Польский нефтегазовый концерн (PGNiG) объявил о победе над российским «Газпромом»: арбитраж в Стокгольме признал, что поляки переплачивали за газ в рамках Ямальского контракта, и теперь российский поставщик должен компенсировать порядка 1,43 миллиарда долларов. Ковальски заявляет, что у Варшавы есть «юридические инструменты» для взыскания выплат с «Газпрома».

В «Газпром экспорте» подчеркивают, что пока рассматривают решение Арбитража и считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат. Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова подчеркнула, что дело пока не завершено, как минимум надо дождаться апелляции от «Газпрома».

«Наши польские коллеги, как всегда, бегут впереди. Это больше такой формат угрозы, — считает юрист. — Особенность международного коммерческого арбитража в том, что он выступает лишь посредником, и, соответственно, конечное решение о выплате или невыплате принимает государство».

С доцентом РАНХиГС согласен политолог Вадим Трухачев.

«Это очередной приступ истерики, который характеризует Польшу как страну несерьёзную», — поделился своим мнением с «Политикой Сегодня» эксперт.

Причина «истерики» польских государственных деятелей, по мнению Трухачева, кроется в том, что 10 мая в стране пройдет первый тур президентских выборов. На новый срок баллотируется действующий глава государства Анджей Дуда — ярый противник проекта «Северный поток-2» и сторонник поставок американского газа в Европу.

Однако, как считает политолог, навредить «Северному потоку-2» полякам не удастся — «слишком многие уже вовлечены в этот проект».

«Сторона, которая начинает судебный процесс, должна понимать, что это дополнительные судебные расходы, это волокита, это время», — отметил эксперт в области банкротства, ликвидации организаций и взыскания задолженности Дмитрий Кваша.

По его мнению, таким процессом поляки намерены подпортить репутацию российской компании. Тем более Януш Ковальский неоднократно высказывался о «ненадежности» «Газпрома» в качестве поставщика.

«Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря, от России до Германии. Проект активно поддерживают Берлин, Вена, Норвегия (правительству которой принадлежит 30% акций компании-подрядчика Kvaerner). Против строительства выступают Латвия, Литва, Польша, Украина, США. Последние намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу.

В конце 2019 года Дональд Трамп ввел санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», заставив некоторых подрядчиков приостановить работы. Например, компания Allseas вынужденно остановила прокладку газопроводов по дну Балтийского моря. Москва заявила, что проект будет закончен другими силами.

Россия неоднократно отмечала, что «Северный поток-2» отвечает интересам европейских стран.