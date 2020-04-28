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11:06   28 Апреля 2020
Экономика

Bloomberg считает, что мировой рынок может оказаться отрезанным от российской пшеницы

Bloomberg считает, что мировой рынок может оказаться отрезанным от российской пшеницы

Мировой рынок за последнее десятилетие может впервые лишиться российской пшеницы на фоне пандемии COIVD-19. Об этом сообщает компания Bloomberg.

Основной поставщик зерна в лице РФ с 1 апреля принял решение об ограничении поставок пшеницы за пределы Евразийского экономического союза. Такое решение обусловлено защитой внутреннего российского рынка. 

Компания Bloomberg также сообщает, что многие другие государства ограничили поставки зерна. В сложившейся ситуации многие страны пытаются импортировать зерно. Однако теперь российская пшеница временно перестанет наполнять мировой рынок, пишет "Российская газета".

Телеканал "Царьград" ранее сообщал о росте цен на продукты питания в РФ. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #зерно #пшеница

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