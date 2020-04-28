Bloomberg считает, что мировой рынок может оказаться отрезанным от российской пшеницы

Мировой рынок за последнее десятилетие может впервые лишиться российской пшеницы на фоне пандемии COIVD-19. Об этом сообщает компания Bloomberg.

Основной поставщик зерна в лице РФ с 1 апреля принял решение об ограничении поставок пшеницы за пределы Евразийского экономического союза. Такое решение обусловлено защитой внутреннего российского рынка.

Компания Bloomberg также сообщает, что многие другие государства ограничили поставки зерна. В сложившейся ситуации многие страны пытаются импортировать зерно. Однако теперь российская пшеница временно перестанет наполнять мировой рынок, пишет "Российская газета".

Телеканал "Царьград" ранее сообщал о росте цен на продукты питания в РФ.