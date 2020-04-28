Минэнерго РФ гарантировало достаток топлива в любой ситуации на рынках

Министерство энергетики РФ гарантирует, что Россия не столкнется с дефицитом топлива при любом развитии ситуации на рынках. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, передает РИА Новости.

Ведомство в режиме реального времени следит за ситуацией с топливом во всех регионах страны, чтобы в дальнейшем не допустить несоразмерного сокращения предложения на рынке, отметил Новак.

У себя в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика" министр также гарантировал, что при любой ситуации дефицита топлива в России не будет.