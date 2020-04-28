Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Коронавирус в РФ подтвердился у 6411 человек за прошедшие сутки

Коронавирус в РФ подтвердился у 6411 человек за прошедшие сутки

 Вставшие на защиту свободы слова в «Ведомостях» СМИ оказались узниками западной цензуры

Вставшие на защиту свободы слова в «Ведомостях» СМИ оказались узниками западной цензуры
Главы МИД "нормандского формата" проведут онлайн-переговоры 30 апреля

Главы МИД "нормандского формата" проведут онлайн-переговоры 30 апреля

 Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля

Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
Коронавирус в РФ подтвердился у 6411 человек за прошедшие сутки

Коронавирус в РФ подтвердился у 6411 человек за прошедшие сутки

 Вставшие на защиту свободы слова в «Ведомостях» СМИ оказались узниками западной цензуры

Вставшие на защиту свободы слова в «Ведомостях» СМИ оказались узниками западной цензуры
Главы МИД "нормандского формата" проведут онлайн-переговоры 30 апреля

Главы МИД "нормандского формата" проведут онлайн-переговоры 30 апреля

 Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля

Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
11:05   28 Апреля 2020
Политика

Минэнерго РФ гарантировало достаток топлива в любой ситуации на рынках

Минэнерго РФ гарантировало достаток топлива в любой ситуации на рынках

Министерство энергетики РФ гарантирует, что Россия не столкнется с дефицитом топлива при любом развитии ситуации на рынках. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, передает РИА Новости.

Ведомство в режиме реального времени следит за ситуацией с топливом во всех регионах страны, чтобы в дальнейшем не допустить несоразмерного сокращения предложения на рынке, отметил Новак. 

У себя в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика" министр также гарантировал, что при любой ситуации дефицита топлива в России не будет. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #топливо #минэнерго

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...