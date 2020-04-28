Коронавирус в РФ подтвердился у 6411 человек за прошедшие сутки

Российские медики зафиксировали 6411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны за последние сутки.

По информации оперативного штаба 40% из них не имели клинических симптомов болезни. За минувшие сутки было выявлено 72 летальных случая. Вылечились от недуга более 1000 человек. Об этом свидетельствуют данные 28 апреля. Общее количество зараженных в РФ увеличилось до 93 558 случаев. Стоит отметить, что в РФ действует режим самоизоляции до 30 апреля включительно. Последняя информация о ситуации с коронавирусной инфекции представлена на портале стопкоронавирус.рф.