Коронавирус в РФ подтвердился у 6411 человек за прошедшие сутки
Российские медики зафиксировали 6411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны за последние сутки.
По информации оперативного штаба 40% из них не имели клинических симптомов болезни. За минувшие сутки было выявлено 72 летальных случая. Вылечились от недуга более 1000 человек. Об этом свидетельствуют данные 28 апреля. Общее количество зараженных в РФ увеличилось до 93 558 случаев. Стоит отметить, что в РФ действует режим самоизоляции до 30 апреля включительно. Последняя информация о ситуации с коронавирусной инфекции представлена на портале стопкоронавирус.рф.
6411 заболевших за сутки: Кривая заражения коронавирусом в России пятый день находится примерно на одном уровне pic.twitter.com/EHrsDSoLkC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 28, 2020