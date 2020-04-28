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10:58   28 Апреля 2020
Политика

Кутепов заявил, что плату за вывоз мусора можно уменьшить на 17%

Кутепов заявил, что плату за вывоз мусора можно уменьшить на 17%

Плату за вывоз бытовых отходов можно уменьшить на 17%, если региональные операторы будут применять нулевую ставку НДС. Соответствующий проект закона разработал член Совфеда Андрей Кутепов.

Сенатор планирует внести документ на рассмотрение Государственной думы РФ, пишет "Парламентская газета". По словам Кутепова, несмотря на то, что регоператоры уже имеют послабления в части уплаты НДС, на организациях лежит обязанность возврата этого налога в федеральную казну. Нулевая ставка применяется на тарифную часть, чего, как показала практика, недостаточно.

Кроме того, те компании, которые пользуются услугами регоператоров, не могут уменьшить расходы на размер НДС, говорит парламентарий.

Кутепов отметил, что изменения должны быть внесены в Налоговый кодекс РФ. Речь идет о том, чтобы установить нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые региональным оператором. Новый подход позволит вычитать входящую налоговую сумму, чего нельзя было сделать в прежних условиях.

Законопроект содержит финансово-экономическое обоснование, в котором указано, что мера поможет снизить расходы россиян на вывоз мусора на 17%.

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Автор: Илья Романович
#ндс #кутепов #вывоз мусора #регоператоры

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