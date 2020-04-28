Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Коронавирус в РФ подтвердился у 6411 человек за прошедшие сутки

Коронавирус в РФ подтвердился у 6411 человек за прошедшие сутки

 Вставшие на защиту свободы слова в «Ведомостях» СМИ оказались узниками западной цензуры

Вставшие на защиту свободы слова в «Ведомостях» СМИ оказались узниками западной цензуры
Главы МИД "нормандского формата" проведут онлайн-переговоры 30 апреля

Главы МИД "нормандского формата" проведут онлайн-переговоры 30 апреля

 Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля

Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
Коронавирус в РФ подтвердился у 6411 человек за прошедшие сутки

Коронавирус в РФ подтвердился у 6411 человек за прошедшие сутки

 Вставшие на защиту свободы слова в «Ведомостях» СМИ оказались узниками западной цензуры

Вставшие на защиту свободы слова в «Ведомостях» СМИ оказались узниками западной цензуры
Главы МИД "нормандского формата" проведут онлайн-переговоры 30 апреля

Главы МИД "нормандского формата" проведут онлайн-переговоры 30 апреля

 Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля

Мишустин поручил проработать смягчение ограничений по COVID-19 до 29 апреля
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
10:16   28 Апреля 2020
Политика

Сатановский: Зеленский продолжает линию прежнего президента

Сатановский: Зеленский продолжает линию прежнего президента

Учения военно-морских сил Украины в акватории Азовского моря попали на видео и вызвали насмешку интернет-пользователей. Однако за моряков заступился политолог Евгений Сатановский, который отметил, что те лишь следуют приказам своем руководства.

Политолог также указал, что украинский лидер Владимир Зеленский последнее время реже подражает американскому комику Эдди Мерфи. Реакция публики соответствующая: аплодисментов и смеха все меньше, пишет "ПолитПазл". Безрезультативность Киева в Донбассе на этом фоне воспринимается Москвой как геополитическая некомпетентность.

Другими словами, Зеленский неспособен и не желает изменить ситуацию с ЛНР и ДНР, как того требуют Минские соглашения и договоренности в рамках "нормандского формата". Фактически, глава Украины продолжает линию своего предшественника. Зеленский, по словам Сатановского, занимается самопиаром, а не тем, чтобы улучшить ситуацию в регионе.

Политические элиты Украины делают все для того, чтобы сформировать видимость контроля ситуации. На подобных иллюзиях в Незалежной пытаются поддерживать авторитет на международных площадках.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#донбасс #украина #минские соглашения #сатановский #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...