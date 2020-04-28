Учения военно-морских сил Украины в акватории Азовского моря попали на видео и вызвали насмешку интернет-пользователей. Однако за моряков заступился политолог Евгений Сатановский, который отметил, что те лишь следуют приказам своем руководства.

Политолог также указал, что украинский лидер Владимир Зеленский последнее время реже подражает американскому комику Эдди Мерфи. Реакция публики соответствующая: аплодисментов и смеха все меньше, пишет "ПолитПазл". Безрезультативность Киева в Донбассе на этом фоне воспринимается Москвой как геополитическая некомпетентность.

Другими словами, Зеленский неспособен и не желает изменить ситуацию с ЛНР и ДНР, как того требуют Минские соглашения и договоренности в рамках "нормандского формата". Фактически, глава Украины продолжает линию своего предшественника. Зеленский, по словам Сатановского, занимается самопиаром, а не тем, чтобы улучшить ситуацию в регионе.

Политические элиты Украины делают все для того, чтобы сформировать видимость контроля ситуации. На подобных иллюзиях в Незалежной пытаются поддерживать авторитет на международных площадках.