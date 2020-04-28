Пандемия COVID-19 приведет в росту зарплат в некоторых сферах

Одним из последствий распространения коронавируса COVID-19 стало повышение зарплат в ряде отраслей, но эта тенденция сохранится и после окончания пандемии, уверены HR-специалисты.

Управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел отметил, что рост доходов в IT-секторе связан с дефицитом профессионалов на рынке. После отмены карантинных мер многие компании оставят часть штата работать удаленно, чтобы сократить расходы на аренду и обслуживание помещений.

Одновременно вырастет спрос на экспертов по кибербезопасности и логистике, учитывая количество онлайн-заказов. Также увеличится спрос и, соответственно, зарплаты у курьеров, складских работников, которые занимаются сборкой заказов, управленцев, координирующих процессы. В то же время снижение доходов ощутят те, чей заработок делился на фиксированную и переменную (бонусную) часть. Это касается, например, официантов, консультантов магазинов, цитирует Кугела ТАСС.

В московском Центре занятости населения "Моя работа" ранее составили топ-5 востребованных профессий.