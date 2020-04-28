Вставшие на защиту свободы слова в «Ведомостях» СМИ оказались узниками западной цензуры

Новость о том, что у издания газеты «Ведомости» сменилось руководство, вызвала обширный резонанс и недовольство в информационной среде. Многие коллеги издания из числа «либеральных» СМИ поспешили поддержать журналистов, выступив против политики нового исполняющего обязанности главреда Андрея Шмарова.

Необходимо отметить, что причиной недовольства лояльных к оппозиции медиаресурсов стало «появление цензуры» в независимом издании.

Однако если обратить внимание на некоторые СМИ, возмутившихся переменами в «Ведомостях» после сделки о продаже газеты, можно заметить, что многие из них уже давно променяли деловую репутацию на политические заказы. Цензура в подобных медиа существует давно и подается читателю совершенно незаметно.

Сделка с громкими последствиями и реакция Кремля

На прошлой неделе состоялась сделка о продаже «Ведомостей». Новыми владельцами стали Константин Зятьков и Алексей Голубович. Первый является генеральным директором издательства «Версия» и главредом портала «Наша версия», а второй — бывшим партнером Михаила Ходорковского по компании ЮКОС, использованной олигархом в корыстных интересах. Ранее СМИ допустили, что такое стечение обстоятельств не может быть совпадением: «Ведомости» могли ввести в режим повышенной готовности в преддверии думских выборов.

Смена руководства в «Ведомостях» практически завершена, и осадок от такой сделки будет иметь долгоиграющие последствия. Уже сейчас либеральные СМИ выражают солидарность «пострадавшим» от цензуры журналистам и наводят панику вокруг сложившейся ситуации. К слову, в деловой репутации «Ведомостей» сомневаться не приходится. Это отметили, в том числе, на государственном уровне. Так, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле не знакомы с ситуацией внутри редакции «Ведомостей», однако надеются на ее урегулирование.

«Мы надеемся, что эта ситуация будет урегулирована. Мы заинтересованы, чтобы газета «Ведомости» продолжала свою деятельность на высоком профессиональном уровне, как это было до сих пор», — добавил Песков.

У либералов своя правда

Как уже говорилось ранее, без информационной поддержки «Ведомостей» со стороны либеральных СМИ и организаций не обошлось. Оппозиционные медиаресурсы, позиционирующие себя как «свободные», сочли вмешательство в редакционную политику ударом по независимой журналистике.

Для того, чтобы отстаивать столь удобную риторику, необходимо иметь кристальную репутацию и руководствоваться непредвзятым отношением к любому сценарию. Соответствуют ли поддерживающие журналистов «Ведомостей» издания этим правилам, разобраться не сложно — достаточно привести несколько объективных примеров из числа СМИ. Дело в том, что у либеральных средств массовой информации, то же есть своя правда. Как правило, эта «правда» сопровождается корыстными интересами владельцев, лоббирующих определенные взгляды через «ненавистную» им самим цензуру. Чаще всего такой подход нацелен на продвижение «демократических ценностей» в России. Разумеется, не за бесплатно.

Радио Свобода

Одним из медиаресурсов, раскритиковавших новое руководство «Ведомостей» за цензуру, стала международная некоммерческая радиовещательная станция «Радио Свобода» (признана иностранным агентом). Издание финансируется Конгрессом США, на его страницах традиционно публикуются материалы антироссийской направленности. Исчерпывающую информацию о деятельности «Радио Свобода» в марте этого года дала бывшая сотрудника издания Нина Давлетзянова. В интервью RT женщина рассказала, что руководство московского бюро уволило ее по надуманному обвинению в харассменте в отношении 26-летнего коллеги. Позднее удалось выяснить, что журналистка размещала на сайте издания «пророссийские» статьи и социальные опросы. То есть, причина увольнения заключалась вовсе не в том, что Давлетзянова домогалась до молодого журналиста, а пренебрегла «демократическими» интересами руководства.

Телеканал «Дождь

Еще одним «свободным» изданием, которое не смогло пройти мимо истории со сменой владельцев «Ведомостей», стал телеканал «Дождь». Редакция возмутилась ситуацией настолько сильно, что опубликовала по этому поводу открытое обращение.

В тексте говорится, что редакция «Дождя» возмущена уничтожением деловой репутации «Ведомостей» и указывает на недопустимость возможного «посягательства» на свободу слова. На первый взгляд может показаться, что возмущение предметное и правильное, однако для того, чтобы понять, может ли подобное заявление претендовать на истину, достаточно обратить внимание на внутреннюю «кухню» самого телеканала.

Одним из выделяющихся актов цензуры стала история, произошедшая с «Дождем» в мае 2019 года. Жертвой такой политики стало «Федеральное агентство новостей» — редакция заблокировала аккаунт издания в своем сообществе «Вконтакте» и удалила все его комментарии без объяснения. Причиной такого решения послужила аргументированная дискуссия журналистов ФАН с подписчиками группы, несмотря на то, что они вступали в диалог без конфликта.

Также о цензуре на «Дожде» ранее рассказывала бывшая сотрудница телеканала. По ее словам, работа на этом телеканале была бесперспективной и низкооплачиваемой. Кроме того, журналисты предпочитают не проверять информацию, а ведущие не следят за своими репликами. При этом запрещается нелестно отзываться о деятельности блогера Алексея Навального и возглавляемого им ФБК (признан иностранным агентом). Еще один интересный факт о «Дожде» — телеканал аффилирован с американским Госдепартаментом. Это говорит о том, что медиаресурс работает не в своих интересах, а продвигает антироссийскую повестку в рамках запросов западных политтехнологов за определенное поощрение.

«Репортеры без границ»

Третьей стороной, выступившей в поддержку независимой политики «Ведомостей», стала международная НКО «Репортеры без границ» (RSF). Данная организация известна созданием заказных фейковых исследований про свободу слова в мире.

В июле 2019 года RSF запустила свой новый проект — «Journalism trust initiative», созданный с целью анкетирования всех мировых СМИ на предмет независимости. На основании результатов теста на «профпригодность» позже появляются «белые списки» средств массовой информации. Очевидно, речь идет именно о тех ресурсах, которые сумели пройти через фильтр «свободомыслия». Теперь «Репортеры без границ» заявляют, что вмешательство в редакционную политику якобы может говорить о попытках правительства взять «Ведомости» под личный контроль.

Очевидно, что, так образом, позиционирующая себя как «неправительственная» структура занимается рекламой «правильных СМИ». О чем может свидетельствовать такой подход, догадаться не сложно — «Репортеры без границ» пытаются установить глобальную цензуру методом пиара выгодных западным демократиям медиагигантов.

К слову, по этому поводу уже высказывались на уровне экспертного сообщества. В частности, глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич заверил, что лично сталкивался с игнорированием со стороны RSF. Причиной обращения специалиста послужило необоснованное размещение России в «индексе свободы СМИ в мире» на 149 позиции из 180.

«Я сам писал им несколько обращений, в том числе от Общественной палаты РФ и от Фонда защиты национальных ценностей. Они проигнорировали их,. Мы мешаем им втихую реализовать эту грязную и масштабную задачу по окончательному установлению цензуры на всех интернет-площадках мира», — прокомментировал ситуацию Малькевич в интервью ФАН.

Цензура против цензуры

В целом приобретение «Ведомостей» Зятьковым и Голубовичем на текущем этапе ни о чем не говорит: каких-либо перемен внутри издания стоит ожидать спустя некоторое время. Впрочем, опираясь на реакцию некоторых СМИ и НКО, допустимо предположить, что либералы просто остерегаются потерь в своих рядах.

Так или иначе, правило «критикуешь – соответствуй» никто не отменял. Поборники свободы слова в большинстве случаев связаны с Западом. Примеры в лице «Радио Свободы», «Дождя» и «Репортерцов без границ» — яркое тому подтверждение. Они аналогичным образом функционируют в рамках цензуры, работая с исключительно антироссийской повесткой и продавая читателям выгодную «заказчику» точку зрения. Все это не мешает им критиковать новых владельцев «Ведомостей», прикрываясь понятиями свободы слова и независимости.