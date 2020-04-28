Ректор ВШЭ назвал сферу бизнеса, которая сильнее прочих пострадает от пандемии
Мировая экономическая рецессия окажет сильное влияние на средний класс по всему миру, уверен ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Предпринимательство сегодня активно развивает "экономику впечатлений", которая несет убытки от COVID-19.
Средний класс в результате пандемии коронавирусной инфекции будет задет больше всех, считает Кузьминов. Это обусловлено спецификой его деятельности — сегодня значительная часть предпринимателей работает в сфере "экономики впечатлений". Этот термин объединяет компании по предоставлению досуга. В отрасли задействованы рестораны, культурные центры и цифровые сервисы, предоставляющие услуги креативного маркетинга.
Общемировая рецессия демонстрирует принципиально новый курс развития экономики. Страны приняли решение отказаться от прежней стратегии развития в интересах своих граждан, обеспечив им безопасность в режиме самоизоляции.