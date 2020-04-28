Нефть марки WTI дешевеет из-за растущих опасений инвесторов

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на 13,38% — до 11,07 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent опустилась на 3,08% (до 22,36 доллара), а июньских — на 4,5% (до 19,09 доллара), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Эксперты объясняют такую динамику растущими опасениями инвесторов по поводу ограниченных возможностей для хранения сырья. Велика вероятность, что спрос на топливо будет восстанавливаться слишком медленно, так как карантинные ограничения по всему миру не отменятся одномоментно.

Кроме того, некоторые биржевые фонды продают контракты на июньские поставки и покупают на месяцы позже, чтобы предотвратить потери, как это было на прошлой неделе, когда цены на WTI упали до отрицательных значений. Между тем глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил, что стремительное падение цен на нефть не должно беспокоить россиян.