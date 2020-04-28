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9:27   28 Апреля 2020
Армия

Трамп оставил без внимания предупреждения разведки об угрозе COVID-19

Трамп оставил без внимания предупреждения разведки об угрозе COVID-19

Американский лидер Дональд Трамп не воспринял всерьез предупреждения разведки о распространении коронавируса нового типа в начале нынешнего года, пишут в СМИ.

Разведслужбы США каждый день составляли для президента государства сводки о ситуации с COVID-19 в январе и феврале, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Washington Post. Специалисты предупреждали Трампа об угрозе распространения заболевания в стране, а также утверждали, что Китай утаивает реальные масштабы опасности и число погибших с коронавирусом пациентов.

Однако глава США не прислушался к предупреждениям и не предал угрозе должного значения, считают авторы WP. Одним из подтверждений этого, по словам журналистов, были отказы Трампа до конца февраля в создании целевой группы в правительстве по COVID-19. Также еще в феврале заместитель советника по нацбезопасности Мэтью Поттингер обращался с призывами к американскому лидеру о необходимости закрытия авиасообщения со странами ЕС, но Трамп лишь в марте принял соответствующее решение.

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Автор: Илья Романович
#сша #разведка #трамп #коронавирус #COVID-19

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