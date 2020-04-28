Зафиксировано падение продаж антисептиков и санитайзеров в РФ

Продажи антисептиков с 30 марта по 5 апреля значительно сократились в России, сообщают СМИ со ссылкой на данные компании "Такском".

Продажи снизились за эти дни на 62%, отмечает RT. В начале апреля упал спрос и на санитайзеры для рук. Падение составило 58% по сравнению с началом марта. Средняя стоимость антисептика в апреле — 493 рубля. Это на 23% дороже, чем в аналогичный период 2019 года. Санитайзер стал стоить 274 рубля, увеличившись в цене в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019.

Сейчас почти во всех субъектах РФ действует режим самоизоляции. Он введен на фоне пандемии коронавируса, симптомами которого являются высокая температура, сильный кашель и сдавленность в груди. Россиянам рекомендуется выходить на улицу в случае крайней необходимости и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

По мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, мир вернется к нормальной жизни через один или два года, пишет канал "360". При этом обществу необходимо взять под контроль ситуацию с пандемией, заявил Гейтс в интервью французскому изданию Le Figaro. Он уверен, что люди будут бояться заразиться.