Роскачество рассказало о наличии кадмия и мышьяка в чипсах

Кадмий, мышьяк и акриламид были специалистами Роскачества при проверке качества чипсов. Акриламид является кангерогенным веществом, которое выделяется при жарке.

Роскачество решило проверить популярные в России марки картофельных, зерновых и овощных чипсов. Каждый образец проверялся по 54 показателям безопасности и качества. Рекомендованными к покупке были признаны лишь чипсы 16 торговых марок.

Наличие кадмия в составе было выявлено в образцах четырех торговых марок, а в одном из них содержание этого вещества в десять раз превышает норму. Пестициды и остаточные следы хлорпрофама обнаружены в девяти марках чипсов. Бактерии, красители и консерванты ни в одном их образцов выявлено не было, передает "Экономика сегодня".