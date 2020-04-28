Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зафиксировано падение продаж антисептиков и санитайзеров в РФ

Зафиксировано падение продаж антисептиков и санитайзеров в РФ

 Роскачество рассказало о наличии кадмия и мышьяка в чипсах

Роскачество рассказало о наличии кадмия и мышьяка в чипсах
Ректор ВШЭ назвал сферу бизнеса, которая сильнее прочих пострадает от пандемии

Ректор ВШЭ назвал сферу бизнеса, которая сильнее прочих пострадает от пандемии

 Нефть марки WTI дешевеет из-за растущих опасений инвесторов

Нефть марки WTI дешевеет из-за растущих опасений инвесторов
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
Зафиксировано падение продаж антисептиков и санитайзеров в РФ

Зафиксировано падение продаж антисептиков и санитайзеров в РФ

 Роскачество рассказало о наличии кадмия и мышьяка в чипсах

Роскачество рассказало о наличии кадмия и мышьяка в чипсах
Ректор ВШЭ назвал сферу бизнеса, которая сильнее прочих пострадает от пандемии

Ректор ВШЭ назвал сферу бизнеса, которая сильнее прочих пострадает от пандемии

 Нефть марки WTI дешевеет из-за растущих опасений инвесторов

Нефть марки WTI дешевеет из-за растущих опасений инвесторов
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
8:54   28 Апреля 2020
Общество

Роскачество рассказало о наличии кадмия и мышьяка в чипсах

Роскачество рассказало о наличии кадмия и мышьяка в чипсах

Кадмий, мышьяк и акриламид были специалистами Роскачества при проверке качества чипсов. Акриламид является кангерогенным веществом, которое выделяется при жарке.

Роскачество решило проверить популярные в России марки картофельных, зерновых и овощных чипсов. Каждый образец проверялся по 54 показателям безопасности и качества. Рекомендованными к покупке были признаны лишь чипсы 16 торговых марок.

Наличие кадмия в составе было выявлено в образцах четырех торговых марок, а в одном из них содержание этого вещества в десять раз превышает норму. Пестициды и остаточные следы хлорпрофама обнаружены в девяти марках чипсов. Бактерии, красители и консерванты ни в одном их образцов выявлено не было, передает "Экономика сегодня".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#питание #роскачество #чипсы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...