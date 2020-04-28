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8:29   28 Апреля 2020
Технологии

Продавцы смартфонов поддержали обязательную регистрацию гаджетов по IMEI в РФ

Продавцы смартфонов поддержали обязательную регистрацию гаджетов по IMEI в РФ

Обязательная регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI) может начаться в России в 2021 году. Эту инициативу в целом поддержали производители и продавцы мобильных устройств.

Соответствующий законопроект сейчас находится на согласовании в администрации президента. После этого он поступит на рассмотрение в Госдуму.

В первой версии проекта, разработанной в 2019 году, было сказано о платной процедуре регистрации. В доработанном документе отмечено, что гаджеты, которые используются в РФ на момент вступления законопроекта в силу, будут зарегистрированы бесплатно. Информацией об этом поделилось издание "Коммерсант".

Регистрация смартфонов призвана ограничить непрямые поставки мобильных устройств и помочь с предотвращением краж. Вести базу данных IMEI должен Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС).

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Автор: Руслан Неглинный
#смартфон #imei

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