Хакеры могут следить за людьми через камеры их смартфонов

Обычный смартфон можно превратить в инструмент для шпионской слежки за его владельцем. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Эксперт назвал реальностью несанкционированный доступ злоумышленников к видеокамере и микрофону смартфона. Хакеры также способны с помощью программного обеспечения завладеть чужими файлами, перепиской в мессенджерах и историей поиска в браузерах. Информацией об этом доцент кафедры информатики поделился с агентством "Прайм".

Хакерские угрозы легко предотвратить, если речь идет о кустарном способе взлома мобильной техники, когда используется вредоносное программное обеспечение, маскирующееся в гаджете под полезное приложение. Здесь поможет установка антишпионской программы.

Сложнее справиться со злоумышленниками, когда они действуют через оборудование провайдера или сотового оператора. Еще труднее парировать угрозы, когда доступ к устройству происходит на уровне "производителя".