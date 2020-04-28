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7:58   28 Апреля 2020
Технологии

Хакеры могут следить за людьми через камеры их смартфонов

Хакеры могут следить за людьми через камеры их смартфонов

Обычный смартфон можно превратить в инструмент для шпионской слежки за его владельцем. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Эксперт назвал реальностью несанкционированный доступ злоумышленников к видеокамере и микрофону смартфона. Хакеры также способны с помощью программного обеспечения завладеть чужими файлами, перепиской в мессенджерах и историей поиска в браузерах. Информацией об этом доцент кафедры информатики поделился с агентством "Прайм".

Хакерские угрозы легко предотвратить, если речь идет о кустарном способе взлома мобильной техники, когда используется вредоносное программное обеспечение, маскирующееся в гаджете под полезное приложение. Здесь поможет установка антишпионской программы.

Сложнее справиться со злоумышленниками, когда они действуют через оборудование провайдера или сотового оператора. Еще труднее парировать угрозы, когда доступ к устройству происходит на уровне "производителя".

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Автор: Кристина Мокроусова
#взлом #хакеры #смартфон #кибератака

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