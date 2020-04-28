Польша будет настаивать на аресте активов "Северного потока — 2"

Компания "Газпром" должна выплатить польскому нефтегазовому концерну PGNiG 1,43 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В противном случае Варшава будет настаивать на аресте активов "Северного потока — 2".

Соответствующее заявление сделал замминистра государственных активов Януш Ковальский. Он заявил, что суд якобы признал, что Польша платила слишком большую сумму за газ, в связи с чем "Газпром" должен выплатить разницу в размере 1,43 млрд долларов. При этом в "Газпроме" не признают решение Варшавы, заявляя, что изучают решение суда.

Ковальский заявил, что польская сторона будет призывать к аресту активов трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". При этом Варшава подготовилась к новым судебным разбирательствам и собрала для этого "необходимые юридические инструменты", добавил Ковальский.