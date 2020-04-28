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6:37   28 Апреля 2020
Общество

Российский посол в США анонсировал дату вывозного рейса для школьников

Российский посол в США анонсировал дату вывозного рейса для школьников

Большинство российских школьников, заблокированных в США из-за пандемии коронавируса, будут вывезены на родину 28 апреля. Вылет рейса запланирован из аэропорта Нью-Йорка. Об этом заявил американский посол РФ Анатолий Антонов.

Соответвующее сообщение представитель ведомства опубликовал на странице посольства в Facebook. По словам Антонова, специалистам диппредставительства потребовалось организовать вывоз несовершеннолетних граждан России из 15 штатов США, в связи с чем некоторым школьникам потребуется сделать ряд пересадок до Нью-Йорка. 

"Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди...и школьники", — написал посол. 

Анатолий Антонов подчеркнул, что посольство продолжает работу по выяснению точного количество заблокированных на территории США несовершеннолетних россиян. Скорее всего это не последний вывозной рейс в Россию, заключил сотрудник диппредставительства. 

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Автор: Василий Пименов
#сша #антонов

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