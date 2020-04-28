Билл Гейтс назвал срок локализации в мире всех последствий пандемии COVID-19

Восстановление мира от всех последствий пандемии коронавирусной инфекции будет происходить на протяжении одного или двух лет. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью изданию Le Figaro.

Миллиардер отметил, что локализация ущерба от распространения COVID-19 станет возможна после совершения необходимых мероприятий для исключения угрозы повторной эпидемиологической вспышки. Гейтс уверен, что для преодоления этого этапа должна быть разработана эффективная вакцина от коронавируса, передает РИА Новости.

"Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока... лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход", — считает бизнесмен.

Американский предприниматель подчеркнул, что развернувшаяся ситуация позволит общественности пересмотреть свои взгляды и изменить свое поведение. В беседе с журналистом Билл Гейтс также напомнил, что в создании противокоронавирусного препарата принимает участие фонд Билла и Мелинды Гейтс.