Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский посол в США анонсировал дату вывозного рейса для школьников

Российский посол в США анонсировал дату вывозного рейса для школьников

 Билл Гейтс назвал срок локализации в мире всех последствий пандемии COVID-19

Билл Гейтс назвал срок локализации в мире всех последствий пандемии COVID-19
МИД РФ опроверг сообщения о прибытии российского спецагента в Чехию

МИД РФ опроверг сообщения о прибытии российского спецагента в Чехию

 Милонов объяснил, чем опасны вбросы команды Навального о коронавирусе

Милонов объяснил, чем опасны вбросы команды Навального о коронавирусе
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
Российский посол в США анонсировал дату вывозного рейса для школьников

Российский посол в США анонсировал дату вывозного рейса для школьников

 Билл Гейтс назвал срок локализации в мире всех последствий пандемии COVID-19

Билл Гейтс назвал срок локализации в мире всех последствий пандемии COVID-19
МИД РФ опроверг сообщения о прибытии российского спецагента в Чехию

МИД РФ опроверг сообщения о прибытии российского спецагента в Чехию

 Милонов объяснил, чем опасны вбросы команды Навального о коронавирусе

Милонов объяснил, чем опасны вбросы команды Навального о коронавирусе
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
5:55   28 Апреля 2020
Общество

Билл Гейтс назвал срок локализации в мире всех последствий пандемии COVID-19

Билл Гейтс назвал срок локализации в мире всех последствий пандемии COVID-19

Восстановление мира от всех последствий пандемии коронавирусной инфекции будет происходить на протяжении одного или двух лет. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью изданию Le Figaro.

Миллиардер отметил, что локализация ущерба от распространения COVID-19 станет возможна после совершения необходимых мероприятий для исключения угрозы повторной эпидемиологической вспышки. Гейтс уверен, что для преодоления этого этапа должна быть разработана эффективная вакцина от коронавируса, передает РИА Новости

"Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока... лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход", — считает бизнесмен. 

Американский предприниматель подчеркнул, что развернувшаяся ситуация позволит общественности пересмотреть свои взгляды и изменить свое поведение. В беседе с журналистом Билл Гейтс также напомнил, что в создании противокоронавирусного препарата принимает участие фонд Билла и Мелинды Гейтс. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#билл гейтс #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...