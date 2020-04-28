Затулин отреагировал на инициативу о продлении самоизоляции в России на год

Продление срока действия режима самоизоляции на год на территории России невозможно в связи с последствиями, которые может претерпеть страна от ограничительных мер. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Константин Затулин.

Соответствующее заявление политик сделал во время эфира на телеканале "Россия-1". По его словам, увеличение периода самоизоляции может нанести ущерб государству сильнее, чем пандемия коронавируса, сообщает агентство REGNUM.

"Растянуть этот период, как резину, до невозможности, что требуют многие... это совершенно невозможно", — отметил депутат.

Согласно последним данным, количество инфицированных по всему миру превышает три миллиона человек. Общее число жертв COVID-19 достигло 208 тыс. человек, тогда как около 879 тыс. излечились.