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4:23   28 Апреля 2020
Общество

Трамп заявил об осведомленности в вопросе самочувствия Ким Чен Ына

Трамп заявил об осведомленности в вопросе самочувствия Ким Чен Ына

Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что осведомлен о самочувствии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Политик предположил, что в ближайшее время общественность узнает о состоянии здоровья главы КНДР.

Соответствующее заявление глава Белого дома озвучил в ходе брифинга. На уточняющие вопросы журналистов о здоровье Ким Чен Ына Трамп отвечать отказался, добавив, что не уполномочен рассказывать об этом.

"Я, в общем-то, знаю, как у него дела. И вы, возможно, услышите об этом в не столь отдаленном будущем", — подчеркнул лидер США. 

Информационные вбросы о якобы предсмертном состоянии председателя Государственного совета КНДР появились после его длительного отсутствия на публике. Телеканал CNN также распространил со ссылкой на собственные анонимные источники сведения о плохом самочувствии Ким Чен Ына на фоне хирургической операции. Однако подтверждающих заявлений от высокопоставленных представителей не прозвучало. 

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Автор: Юлия Яковлева
#кндр #трамп #ким чен ын

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