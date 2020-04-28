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СК РФ пояснил, по какой статье заведено дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

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3:49   28 Апреля 2020
Общество

СК РФ пояснил, по какой статье заведено дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

СК РФ пояснил, по какой статье заведено дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

Сообщения, что уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге было заведено по новой статье опроверг Следственный комитет (СК) России. Дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сказала, что информация в СМИ, что СК РФ якобы завел дело по статье, вступившей в силу в апреле 2020 года, недостоверна, передает РИА Новости. Некоторые издания сообщали, что дело было возбуждено согласно документу, который еще не действовал, когда демонтировали памятник.

Речь идет о новой статье, которая ввела ответственность за уничтожение или повреждение воинских памятников. Однако Петренко опровергла эту информацию. По ее словам, дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ, в которой предусматривается ответственность за реабилитацию нацизма путем осквернения символов воинской славы России. Статья вступила в силу в 2014 году, то есть до демонтажа памятника в Праге.

В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу, под предводительством которого был освобожден чешский город с минимальными для архитектуры потерями. Местные власти отметили, что монумент передадут в музей. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти надеются, что решение руководства страны будет пересмотрено, и монумент вновь установят в Чехии.

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Автор: Борис Нестеров
#уголовное дело #прага #следственный комитет рф

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