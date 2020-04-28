Украинским чиновникам запретили употреблять словосочетание "упадок экономики"

Украинским чиновникам запретили ряд слов и формулировок, связанных с темой государственного долга, в частности, "упадок экономики", "дефолт" и другие. Об этом свидетельствует текст документа, опубликованного "Украинскими новостями".

Автором соответствующей инициативы выступило Министерство финансов Украины. Определения, внесенные в перечень запрещенных, нельзя использовать в публичных коммуникациях при обсуждении госдолга страны. Как утверждает ведомство, игнорирование представленных рекомендаций приведет к негативным последствиям для государства.

"Невыполнение этих рекомендаций и разглашение информации может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами долговых ценных бумаг, выпущенных Украиной", — говорится в документе.

Согласно источнику, также неуполномоченным лицам не следует публично упоминать какие-либо расчеты и прогнозы по долгу Украины и другим экономическим вопросам. Кроме того, необходимо озвучивать только официальную информацию.