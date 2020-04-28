МИД РФ опроверг сообщения о прибытии российского спецагента в Чехию

Сообщения СМИ Чехии о якобы прибытии в страну представителя спецслужб РФ носят недостоверный характер и могут рассматриваться в качестве повода для журналистского расследования. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание, что последние несколько лет отличились появлением в Европе множества структур, которые занимаются отслеживанием различных фейков и вбросов.

"Пусть они обратят внимание на эту очередную порцию какого-то — я даже не знаю, как это охарактеризовать, — фейка, дезинформации, вброса", — заявила представитель российского МИД.

Она считает, что авторы подобных фейков пытаются испортить российско-чешские отношения. В качестве одного из примеров она привела ситуацию с ликвидацией памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Захарова не исключает, что в этой истории могут быть замешаны США. Представитель МИД призвала европейцев заняться расследованием этого вброса и найти его автора.