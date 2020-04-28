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1:59   28 Апреля 2020
Общество

Брэд Питт высмеял заявление Трампа о том, что коронавирус исчезнет "как чудо"

Брэд Питт высмеял заявление Трампа о том, что коронавирус исчезнет "как чудо"

Актер Брэд Питт изобразил главного инфекциониста США Энтони Фаучи во время шоу Saturday Night Live. В образе вирусолога он высмеял заявление американского президента Дональда Трампа о том, что коронавирус скоро исчезнет "как чудо".

Питт раскритиковал методы борьбы с COVID-19, предложенные Трампом. Он сравнил их с флешмобом Tide Pod Challenge, когда люди в шутку пытались прокусить капсулы со средством для стирки.

Голливудскому актеру также не понравились слова главы Белого дома о том, что вакцину от коронавируса можно ожидать "относительно скоро". Информацией об этом поделились "Известия".

"Относительно скоро по отношению к чему? К истории Земли? Тогда да, вакцина действительно скоро появится", — подчеркнул Брэд Питт.

Число зараженных коронавирусом в США может достичь миллиона человек. Американские власти при этом обсуждают отмену ограничительных мер в стране.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #брэд питт #коронавирус

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