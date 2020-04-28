Милонов объяснил, чем опасны вбросы команды Навального о коронавирусе

Распространение командой Алексея Навального недостоверных сведений о коронавирусе и ситуации в России во время пандемии COVID-19 может иметь серьезные последствия. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Вбросы и фейки, тиражируемые Навальным и его соратниками, по словам Милонова, могут привести к резкой и даже не всегда адекватной реакции в российском обществе. Депутат указал на то, что команда блогера подменяет свободу слова оголтелой пропагандой низкого качества. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

Милонов считает необходимым предпринимать серьезные меры по привлечению к ответственности тех, кто на фоне ситуации с распространением коронавируса пытается заработать себе политический авторитет. Парламентарий уверен, что недостоверная информация снижает эффективность мер по борьбе с эпидемией COVID-19, применяемых в обществе.

"Заведомо ложными сведениями команда Навального провоцирует людей на неадекватные действия и неадекватную реакцию. У людей может возникнуть паника", — подчеркнул Милонов.

Подобные вбросы, как отметил депутат, явно направлены на то, чтобы в обществе нарушился некий гражданский покой. Он призвал не оставлять без должного внимания информационные атаки так называемой "оппозиции".