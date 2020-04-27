Соловьев ждет волны общественного резонанса после премьеры фильма "Шугалей"

Выход картины "Шугалей" о событиях в Ливии и судьбе похищенных российских социологов, способен вызвать волну общественного резонанса, считает телеведущий Владимир Соловьев. Он заявил, что планирует посмотреть этот фильм.

Соловьев отметил, что внимание к ситуации с россиянами, которых незаконно удерживают в тюрьме "Митига", приковано давно. МИД РФ, по его словам, делает все возможное, чтобы похищенные социологи вернулись на родину.

Телеведущий пообещал посмотреть фильм, но при этом призвал следить за реальными событиями в Ливии не только в кино, каким бы талантливым оно не было. Информацией об этом он поделился с Федеральным агентством новостей.

"Все сейчас сосредоточены на этой теме. Я надеюсь, что рано или поздно наши соотечественники окажутся дома", подчеркнул Соловьев.

Фильм "Шугалей" снят на основе реальных событий. Его премьера состоится на телеканале НТВ 1 мая.