Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московский оперштаб сообщил о смерти 44 пациентов с диагностированным коронавирусом

Московский оперштаб сообщил о смерти 44 пациентов с диагностированным коронавирусом

 Попавший в реанимацию с COVID-19 врач из Москвы рассказал о пережитом

Попавший в реанимацию с COVID-19 врач из Москвы рассказал о пережитом
Милонов объяснил, чем опасны вбросы команды Навального о коронавирусе

Милонов объяснил, чем опасны вбросы команды Навального о коронавирусе

 Соловьев ждет волны общественного резонанса после премьеры фильма "Шугалей"

Соловьев ждет волны общественного резонанса после премьеры фильма "Шугалей"
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
Московский оперштаб сообщил о смерти 44 пациентов с диагностированным коронавирусом

Московский оперштаб сообщил о смерти 44 пациентов с диагностированным коронавирусом

 Попавший в реанимацию с COVID-19 врач из Москвы рассказал о пережитом

Попавший в реанимацию с COVID-19 врач из Москвы рассказал о пережитом
Милонов объяснил, чем опасны вбросы команды Навального о коронавирусе

Милонов объяснил, чем опасны вбросы команды Навального о коронавирусе

 Соловьев ждет волны общественного резонанса после премьеры фильма "Шугалей"

Соловьев ждет волны общественного резонанса после премьеры фильма "Шугалей"
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
23:35   27 Апреля 2020
Политика

Соловьев ждет волны общественного резонанса после премьеры фильма "Шугалей"

Соловьев ждет волны общественного резонанса после премьеры фильма "Шугалей"

Выход картины "Шугалей" о событиях в Ливии и судьбе похищенных российских социологов, способен вызвать волну общественного резонанса, считает телеведущий Владимир Соловьев. Он заявил, что планирует посмотреть этот фильм.

Соловьев отметил, что внимание к ситуации с россиянами, которых незаконно удерживают в тюрьме "Митига", приковано давно. МИД РФ, по его словам, делает все возможное, чтобы похищенные социологи вернулись на родину.

Телеведущий пообещал посмотреть фильм, но при этом призвал следить за реальными событиями в Ливии не только в кино, каким бы талантливым оно не было. Информацией об этом он поделился с Федеральным агентством новостей.

"Все сейчас сосредоточены на этой теме. Я надеюсь, что рано или поздно наши соотечественники окажутся дома",  подчеркнул Соловьев.

Фильм "Шугалей" снят на основе реальных событий. Его премьера состоится на телеканале НТВ 1 мая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#ливия #соловьев #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...