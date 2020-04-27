Хафтар: ЛНА определила дальнейший путь возрождения Ливии

Схиратские соглашения в настоящее время являются бесполезными. Они должны остаться в прошлом, убежден командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

Фельдмаршал обратился к народу Ливии, отметив, что Схиратские соглашения себя исчерпали. Он заявил, что ЛНА намерена очистить страну от джихадистов и экстремистов и приложит все усилия для того, чтобы стабилизировать обстановку внутри страны и создать гражданское государство без военной диктатуры. ЛНА, по словам Хафтара, будет действовать в интересах Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

"Мы будем работать над созданием гражданского государства согласно желанию и чаяниям нашего народа, продолжая путь по освобождению страны до самого его конца", — подчеркнул фельдмаршал.

Хафтар, отмечая бесперспективность Схиратских соглашений, заявил, что ЛНА определила дальнейший путь возрождения страны, прислушавшись к призывам ливийцев. Он убежден, что заключенные ранее договоренности разрушали страну.