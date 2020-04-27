Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московский оперштаб сообщил о смерти 44 пациентов с диагностированным коронавирусом

Московский оперштаб сообщил о смерти 44 пациентов с диагностированным коронавирусом

 Попавший в реанимацию с COVID-19 врач из Москвы рассказал о пережитом

Попавший в реанимацию с COVID-19 врач из Москвы рассказал о пережитом
Хафтар: ЛНА определила дальнейший путь возрождения Ливии

Хафтар: ЛНА определила дальнейший путь возрождения Ливии

 Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
Московский оперштаб сообщил о смерти 44 пациентов с диагностированным коронавирусом

Московский оперштаб сообщил о смерти 44 пациентов с диагностированным коронавирусом

 Попавший в реанимацию с COVID-19 врач из Москвы рассказал о пережитом

Попавший в реанимацию с COVID-19 врач из Москвы рассказал о пережитом
Хафтар: ЛНА определила дальнейший путь возрождения Ливии

Хафтар: ЛНА определила дальнейший путь возрождения Ливии

 Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования
National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

 Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»
23:03   27 Апреля 2020
Политика

Хафтар: ЛНА определила дальнейший путь возрождения Ливии

Хафтар: ЛНА определила дальнейший путь возрождения Ливии

Схиратские соглашения в настоящее время являются бесполезными. Они должны остаться в прошлом, убежден командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

Фельдмаршал обратился к народу Ливии, отметив, что Схиратские соглашения себя исчерпали. Он заявил, что ЛНА намерена очистить страну от джихадистов и экстремистов и приложит все усилия для того, чтобы стабилизировать обстановку внутри страны и создать гражданское государство без военной диктатуры. ЛНА, по словам Хафтара, будет действовать в интересах Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

"Мы будем работать над созданием гражданского государства согласно желанию и чаяниям нашего народа, продолжая путь по освобождению страны до самого его конца", — подчеркнул фельдмаршал.

Хафтар, отмечая бесперспективность Схиратских соглашений, заявил, что ЛНА определила дальнейший путь возрождения страны, прислушавшись к призывам ливийцев. Он убежден, что заключенные ранее договоренности разрушали страну.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#ливия #хафтар #лна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...