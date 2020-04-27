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22:51   27 Апреля 2020
Общество

Московский оперштаб сообщил о смерти 44 пациентов с диагностированным коронавирусом

Московский оперштаб сообщил о смерти 44 пациентов с диагностированным коронавирусом

Московские медики сообщили о новых случаях смерти пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 479 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Специалисты объяснили, что все пациенты имели сопутствующие заболевания и сдали положительный тест на коронавирус. Накануне сообщалось о смерти 31 человека.

Недавно российские медики объявили, что за сутки в стране было зафиксировано 6198 случаев заражения новой инфекцией. Случаи заражения зафиксированы в 84-х регионах. Кроме того, около 600 человек за сутки полностью вылечились. 

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #смерть #коронавирус

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