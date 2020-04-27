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22:44   27 Апреля 2020
Общество

Попавший в реанимацию с COVID-19 врач из Москвы рассказал о пережитом

Попавший в реанимацию с COVID-19 врач из Москвы рассказал о пережитом

Распознать заболевание сразу не удалось, казалось, что это просто усталость, поделился анестезиолог-реаниматолог одной из московских больниц Рубен Акопян.

Врач почувствовал недомогание, когда вернулся домой на выходные после тяжелой трудовой недели, во время которой он лечил больных коронавирусом. Медик понял, что болен, когда температура тела поднялась выше 38 градусов, передает телеканал "360".

Госпиталь в подмосковном Лапино принял врача 21 апреля после того, как его состояние ухудшилось. До этого Акопян лечился в другом стационаре. Сейчас врач находится в отделении реанимации, его состояние улучшилось. Но, поделился он, был момент, когда возникли серьезные опасения за собственную жизнь.

Состояние медика удалось стабилизировать только благодаря правильной и своевременной терапии. Улучшения наступили уже через несколько дней. Акопян высоко оценил квалификацию помогавших ему коллег. Он отметил, что считает медиков, борющихся с COVID-19, рискуя собой ради пациентов, настоящими героями.

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Автор: Василий Пименов
#подмосковье #медики #коронавирус

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