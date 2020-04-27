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22:24   27 Апреля 2020
Общество

Пентагон обнародовал три видеоролика с НЛО

Пентагон обнародовал три видеоролика с НЛО

Пентагон обнародовал три видеоматериала, на которых, по заявлениям американского военного ведомства, сняты "неопознанные явления". Сделаны они были в 2004 и 2015 годах.

Однако "достоянием общественности" они стали только в 2007 и 2017 годах. К слову, случилось это без одобрения Минобороны США, но в дальнейшем в Военно-морских силах США заявили, что эти кадры подлинны. 

Несмотря на то, что опубликованные кадры получили подтверждение своей подлинности, в оборонном ведомстве отмечают, что наблюдаемые на видео объекты все еще определяются как "неопознанные". 

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Автор: Ирина Большунова
#сша #нло #пентагон

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