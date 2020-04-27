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22:08   27 Апреля 2020
Общество

Кабмин РФ утвердил первый проект федеральной схемы утилизации мусора

Кабмин РФ утвердил первый проект федеральной схемы утилизации мусора

Власти России продолжают активно решать проблемы с обращением отходов в регионов.Правительство согласовало первый проект федеральной утилизации мусора.

Окончательно его утвердят в сентябре этого года. Благодаря федеральной схеме обращения с отходами получается увидеть актуальную картину, которая происходит в регионах, передает телеканал "360" слова вице-премьера Виктории Абрамченко.

Проект выглядит как интерактивная карта. На ней обозначены источники образования мусора, маршруты их движения и объекты инфраструктуры. Она позволяет увидеть "белые" пятна и ключевые точки, которые требуют развития. Сейчас схема включает в себя более четырех тысяч объектов, минимум 850 из них реконструируют до 2024 года.

Абрамченко заметила, что все объекты также можно отследить на снимках со спутников. Программа позволит проверить все возможности инфраструктуры для работы по утилизации мусора. Также федеральная схема даст возможность регионам взаимодействовать по существующим вопросам.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #мусор #регионы

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