Художественный фильм "Шугалей" рассказывает о реальных событиях в Ливии, которые происходят там в настоящее время. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Премьера фильма "Шугалей" состоится уже 1 мая на телеканале НТВ. Малькевич отметил, что эта кинокартина не просто основана на реальных событиях, а рассказывает о том, что происходит в Ливии прямо сейчас. Глава ФЗНЦ уже ознакомился с материалами фильма и остался доволен увиденным. Он предупредил, что в "Шугалее" будет много тяжелых сцен, которые сможет понять не каждый зритель. В том числе будет показана жизнь заключенных в тюрьме "Митига", которая известна своими пытками и издевательствами.

Главную роль в фильме исполнит актер Кирилл Полухин, который тщательно ознакомился с личностью Максима Шугалея. Кроме того, в фильме появится и герой Малькевича, которого сыграет актер Дмитрий Сутырин, передает Федеральное агентство новостей.

Глава ФЗНЦ выразил надежду, что фильм "Шугалей" поможет в освобождении незаконно удерживаемых в Ливии российских социологов.