Президент Сирии Башар Асад старается вернуть мирную жизнь в страну, занимаясь разминированием районов Алеппо, заявляет военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Сейчас в Сирии идет разминирование районов, восстанавливается промышленность в освобожденном от боевиков Алеппо. Президент Сирии понимает, что разминирование района, конечно, является опасной деятельностью, но это очень важно для мирной жизни, так как в противном случае начнется "ходьба по минному полю".

Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что для полного установления мира в Алеппо нужно полностью уничтожить террористов на севере Сирии, так как боевики могут неожиданно "вылезти, как зараза".

Для Башара Асада борьба с терроризмом — это актуальная и крайне важная задача. Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" считает, что сирийцам тоже есть чему поучиться у россиян в вопросе разминирования, так как у России огромный опыт в этой сфере. Ни у одной армии мира нет такого опыта разминирования, как у России. В Сирии россияне уже разминировали множество территорий, а совместные операции только ускорят установление безопасности и мира в Алеппо.