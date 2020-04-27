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Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

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21:23   27 Апреля 2020
Политика

Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

Президент Сирии Башар Асад старается вернуть мирную жизнь в страну, занимаясь разминированием районов Алеппо, заявляет военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Сейчас в Сирии идет разминирование районов, восстанавливается промышленность в освобожденном от боевиков Алеппо. Президент Сирии понимает, что разминирование района, конечно, является опасной деятельностью, но это очень важно для мирной жизни, так как в противном случае начнется "ходьба по минному полю".

Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что для полного установления мира в Алеппо нужно полностью уничтожить террористов на севере Сирии, так как боевики могут неожиданно "вылезти, как зараза".

Для Башара Асада борьба с терроризмом — это актуальная и крайне важная задача. Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" считает, что сирийцам тоже есть чему поучиться у россиян в вопросе разминирования, так как у России огромный опыт в этой сфере. Ни у одной армии мира нет такого опыта разминирования, как у России. В Сирии россияне уже разминировали множество территорий, а совместные операции только ускорят установление безопасности и мира в Алеппо.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #алеппо #башар асад

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