Путин выступит с обращением к гражданам России 9 мая

Президент России Владимир Путин выступит 9 мая с обращением к ветеранам войны и всем гражданам России в связи с празднованием 75-летия со Дня Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. 16 апреля президент вынужден был перенести Парад Победы из-за пандемии COVID-19. Он пообещал россиянам, что после окончания эпидемии коронавируса, все запланированные мероприятия обязательно будут проведены. Путин распорядился, чтобы Министерство обороны РФ перенесло подготовку военнослужащих к параду в Москве и субъектах страны.

Сегодня Министерство обороны подтвердило положительный диагноз у 901 военнослужащего вооруженных сил РФ. 395 человек находятся дома на самоизоляции, остальные лечатся в госпиталях и военных изоляторах.