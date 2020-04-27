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Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

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21:06   27 Апреля 2020
Политика

Гоблин обещал посмотреть фильм "Шугалей", если его покажут по ТВ

Гоблин обещал посмотреть фильм "Шугалей", если его покажут по ТВ

Госдепу США и ЦРУ следует посмотреть фильм "Шугалей", если они собираются поспособствовать возвращению похищенных российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана на родину, заявил публицист и блогер Дмитрий Пучков.

Пучков отметил, что лично посмотрит этот фильм, если его покажут по телевизору, так как из-за карантина нет возможности посмотреть картину в другом месте, пишет Федеральное агентство новостей.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были взяты в плен боевиками нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во время исследовательских работ в стране в мае 2019 года. Социологов по сей день удерживают в частной тюрьме "Митига".

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #пнс #Шугалей

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