Гоблин обещал посмотреть фильм "Шугалей", если его покажут по ТВ

Госдепу США и ЦРУ следует посмотреть фильм "Шугалей", если они собираются поспособствовать возвращению похищенных российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана на родину, заявил публицист и блогер Дмитрий Пучков.

Пучков отметил, что лично посмотрит этот фильм, если его покажут по телевизору, так как из-за карантина нет возможности посмотреть картину в другом месте, пишет Федеральное агентство новостей.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были взяты в плен боевиками нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во время исследовательских работ в стране в мае 2019 года. Социологов по сей день удерживают в частной тюрьме "Митига".