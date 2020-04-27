Навальный в очередной раз воспользовался фейком о COVID-19 для продвижения своих целей

Российский блогер Алексей Навальный разместил в своем Telegram-канале сообщение с письмом от дагестанского врача Данияла Алхасова, который утверждает, якобы в Дагестане скрывают реальное число летальных исходов от коронавируса.

Согласно его информации, которая не подкреплена ни единым доказательством, за четыре дня его работы в дагестанской больнице умерли 12 пациентов с COVID-19. На самом деле из было 11, пишет Nation News.

Выяснилось, что Алхасов стоит на учете в правоохранительных органах по факту подозрения в экстремистской деятельности в религиозной сфере.

Алхасов уже не первый, кем воспользовался Навальный в период пандемии коронавируса для продвижения собственных политических интересов. В основном блогер использует фейковые новости, которые предоставляют сомнительные личности.

"Альянс врачей", поддерживаемый Навальным, ранее попался на ловушке с фейком. Главе "Альянса" Анастасии Васильевой намеренно отправили выдуманную историю о COVID-19 в несуществующей больнице в Татарстане, чтобы проверить, будет ли организация убеждаться в достоверности данных. Позже соответствующий пост появился на странице НКО в Twitter.