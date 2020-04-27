Роспотребнадзор озвучил условие постепенной отмены режима самоизоляции в РФ

Сроки возможной поэтапной отмены режима самоизоляции в России назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это может быть сделано уже с 12 мая, пояснила Попова. Однако подобное возможно только в том случае, если россияне будут придерживаться режима самоизоляции во время майских праздников. По мнению Анны Поповой, самоизоляцию следует продлить до 12 мая.

Об этом говорят ученые, и Роспотребнадзор разделяет такую позицию. В праздничные дни важно остаться дома, отметила Анна Попова. Ситуация изменится, как только ежедневный прирост числа новых случаев COVID-19 начнет снижаться. Сейчас в стране действует режим нерабочих дней.