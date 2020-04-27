Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор озвучил условие постепенной отмены режима самоизоляции в РФ

Роспотребнадзор озвучил условие постепенной отмены режима самоизоляции в РФ

 СМИ сообщили об увеличении стоимости авиабилетов в России

СМИ сообщили об увеличении стоимости авиабилетов в России
Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

 Путин выступит с обращением к гражданам России 9 мая

Путин выступит с обращением к гражданам России 9 мая
Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

 После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании

После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании
Роспотребнадзор озвучил условие постепенной отмены режима самоизоляции в РФ

Роспотребнадзор озвучил условие постепенной отмены режима самоизоляции в РФ

 СМИ сообщили об увеличении стоимости авиабилетов в России

СМИ сообщили об увеличении стоимости авиабилетов в России
Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

Баранец считает, что Россия может многому научить сирийцев в сфере разминирования

 Путин выступит с обращением к гражданам России 9 мая

Путин выступит с обращением к гражданам России 9 мая
Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

 После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании

После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании
20:52   27 Апреля 2020
Общество

Роспотребнадзор озвучил условие постепенной отмены режима самоизоляции в РФ

Роспотребнадзор озвучил условие постепенной отмены режима самоизоляции в РФ

Сроки возможной поэтапной отмены режима самоизоляции в России назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это может быть сделано уже с 12 мая, пояснила Попова. Однако подобное возможно только в том случае, если россияне будут придерживаться режима самоизоляции во время майских праздников. По мнению Анны Поповой, самоизоляцию следует продлить до 12 мая.

Об этом говорят ученые, и Роспотребнадзор разделяет такую позицию. В праздничные дни важно остаться дома, отметила Анна Попова. Ситуация изменится, как только ежедневный прирост числа новых случаев COVID-19 начнет снижаться. Сейчас в стране действует режим нерабочих дней.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #попова #самоизоляция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...