СМИ сообщили об увеличении стоимости авиабилетов в России

Ведущие авиаперевозчики в РФ увеличили цены на билеты. Речь идет об "Аэрофлоте", "Уральских авиалиниях", S7 и Utair. На это обратили внимание журналисты.

Отмечается, что в марте вылеты из Москвы в крупные города РФ обходились на 50-110 % дешевле по сравнению с апрелем.

Так, "Ведомости" указали на то, что у "Аэрофлота" перелет Москва — Краснодар подорожал с 2800 до 5900 рублей, путешествие между двумя столицами теперь обойдется в 4900 вместо 2400 рублей.

То же характерно для других направлений. Например, Москва — Сочи, Москва — Екатеринбург и некоторых других.

В названные города дороже улететь, если пользоваться и услугами оставшихся трех авиакомпаний. По информации издания, последние предлагают перелеты на несколько сотен рублей дешевле и объясняют удорожание попыткой компенсировать затраты на совершение полетов.

Отметим, что популярные международные авианаправления ранее были приостановлены в рамках борьбы с коронавирусом. Аналогичные ограничения введены в большинстве стран.