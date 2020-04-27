Минобороны РФ заявило о 901 военном с коронавирусом

Коронавирус подтвержден у 901 российского военнослужащего, заявило Министерство обороны России.

В высших учебных заведениях Минобороны РФ у 963 человек диагностирован коронавирус нового типа, уточняет ведомство.

В рамках борьбы с коронавирусом во всех воинских частях и организациях Минобороны ежедневно проводится диагностика личного состава, дезинфекция транспорта, помещений, а также материальных средств. Весь личный состав ВС РФ по прибытии на службу проходит медосмотр.

Отметим, что в России уровень заболеваемости коронавирусом ниже, чем за рубежом — этому способствуют различные меры, которые предпринимают власти страны по борьбе с распространением вируса. Во многих регионах РФ введен режим самоизоляции.