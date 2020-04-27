Гаспарян считает, что в истории с коронавирусным хостелом Навальный в очередной раз соврал

Признанный в РФ иностранным агентом "Фонд борьбы с коррупцией" выпустил очередное фейковое расследование об обсервации в одном из хостелов, заявил политолог Армен Гаспарян.

Московский штаб блогера Алексея Навального опубликовал в Сети очередное расследование, в котором была поднята история одного из столичных хостелов. Она зацепила работников ФБК тем, что сотрудники предприятия отказались принимать меры после того, как у одного из постояльцев диагностировали COVID-19. Материал получил название "Коронавирусный барак Сергея Собянина. Карантин без воды". Претензия Навального и его соратников состояла в том, что людей охраняют правоохранители и им якобы не дают права пользоваться услугами доставок и не предоставляют средств индивидуальной защиты.

Комментируя ситуацию изданию NewInform, политолог Армен Гаспарян заметил, что от блогера ничего другого и ждать не нужно было. Никакой новости в том, что Навальный в очередной раз соврал нет, заметил эксперт. По его мнению, для большинства пользователей Сети нет никакого откровения в том, что ФБК из раза в раз делает одно и то же.

В заключение Гаспарян напомнил: ни Алексей Навальный, ни его приспешники еще ни разу не извинились за ложь в "расследованиях". Мнение политолога разделил врач высшей категории Владимир Зайцев. Карантинные мероприятия в условиях пандемии обязательное условие, а для Навального они очередная "зацепка", заметил отоларинголог.