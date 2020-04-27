Нижегородские волонтеры проекта "МЫ" получат дополнительные "доброрубли" за помощь жителям

Участники волонтерской программы "МЫ" в Нижнем Новгороде получат дополнительные баллы в программе "доброрубли".

Инициативу с проектом поощрения сознательных нижегородцев представил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин. Его предложение вступило в силу в середине апреля, сообщает пресс-служба Нижегородской области.

За десять дней заявки на пропуск оформили более 500 тысяч жителей региона. Тем, кто не может самостоятельно разобраться в приложении "Карта жителя Нижнего Новгорода", помогают волонтеры проекта "МЫ". За свою деятельность они получают дополнительные баллы.

Бонусы можно потратить в так называемом "Добромаркете". Участие в акции приняли даже представители негосударственных учреждений. Также отмечается, что после отмены режима самоизоляции "доброрубли" не сгорят. Их можно обменять на скидку или бонус к покупке.