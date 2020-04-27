Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гаспарян считает, что в истории с коронавирусным хостелом Навальный очередной раз соврал

Гаспарян считает, что в истории с коронавирусным хостелом Навальный очередной раз соврал

 Нижегородские волонтеры проекта "МЫ" получат дополнительные "доброрубли" за помощь жителям

Нижегородские волонтеры проекта "МЫ" получат дополнительные "доброрубли" за помощь жителям
Минобороны РФ заявило о 901 военном с коронавирусом

Минобороны РФ заявило о 901 военном с коронавирусом

 Колумнист Марьясин рассказал о мерах поддержки рыбной промышленности в Приамурье

Колумнист Марьясин рассказал о мерах поддержки рыбной промышленности в Приамурье
Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

 После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании

После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании
Гаспарян считает, что в истории с коронавирусным хостелом Навальный очередной раз соврал

Гаспарян считает, что в истории с коронавирусным хостелом Навальный очередной раз соврал

 Нижегородские волонтеры проекта "МЫ" получат дополнительные "доброрубли" за помощь жителям

Нижегородские волонтеры проекта "МЫ" получат дополнительные "доброрубли" за помощь жителям
Минобороны РФ заявило о 901 военном с коронавирусом

Минобороны РФ заявило о 901 военном с коронавирусом

 Колумнист Марьясин рассказал о мерах поддержки рыбной промышленности в Приамурье

Колумнист Марьясин рассказал о мерах поддержки рыбной промышленности в Приамурье
Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

Россия и саудиты довели сланцевую отрасль США до «нефтяного инсульта»

 После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании

После договора РФ с саудитами и США нефтяной рынок замер в ожидании
20:20   27 Апреля 2020
Общество

Нижегородские волонтеры проекта "МЫ" получат дополнительные "доброрубли" за помощь жителям

Нижегородские волонтеры проекта "МЫ" получат дополнительные "доброрубли" за помощь жителям

Участники волонтерской программы "МЫ" в Нижнем Новгороде получат дополнительные баллы в программе "доброрубли".

Инициативу с проектом поощрения сознательных нижегородцев представил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин. Его предложение вступило в силу в середине апреля, сообщает пресс-служба Нижегородской области.

За десять дней заявки на пропуск оформили более 500 тысяч жителей региона. Тем, кто не может самостоятельно разобраться в приложении "Карта жителя Нижнего Новгорода", помогают волонтеры проекта "МЫ". За свою деятельность они получают дополнительные баллы.

Бонусы можно потратить в так называемом "Добромаркете". Участие в акции приняли даже представители негосударственных учреждений. Также отмечается, что после отмены режима самоизоляции "доброрубли" не сгорят. Их можно обменять на скидку или бонус к покупке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#волонтерство #самоизоляция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...