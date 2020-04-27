Митинг во Владикавказе мог стать причиной роста зараженных COVID-19 в Северной Осетии

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Северной Осетии за последние сутки увеличилось на 148, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 549 человек. В ведомстве отметили, что резкий скачок числа зараженных вызван тем, что жители республики не соблюдают рекомендации врачей, нарушают режим самоизоляции и не пользуются средствами индивидуальной защиты.

Рост количества зараженных может быть вызван тем, что граждане приняли участие в незаконном митинге, который прошел 20 апреля. Жители Владикавказа устроили несанкционированное собрание на площади Свободы, протестуя против карантина. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал горожан к диалогу. Около 50 участников митинга получили наказание в виде административных арестов на срок до 15 суток.

По данным на 27 апреля, на территории РФ медики зафиксировали 87 147 случаев COVID-19. Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.