Колумнист Марьясин рассказал о мерах поддержки рыбной промышленности в Приамурье

Львиная доля рыбного улова на территории Приамурья, в том числе все виды лосося, уходят в основном за рубеж или на запад России. Население, в свою очередь, получает незначительную часть. Колумнист Виктор Марьясин рассказал, как это исправить.

Автор материала считает, что отказ Росрыболовства от контроля над отраслевой наукой поможет решить эту проблему. Дело в том, что курировать рыбную промышленность должно государство, пишет Марьясин на страницах "Литературной газеты". Ученых, в первую очередь, нужно обеспечить достаточным госфинансированием, иначе сотрудники научных центров попросту разбегутся по "частным фирмам".

Также колумнист предложил усилить контроль в отрасли, активнее пресекать браконьерство и любые другие правонарушения в этой отрасли. Если государство сможет исправить ситуацию, через семь-восемь лет запасы рыбы на Дальнем Востоке смогут дорасти до уровня прошлого века, резюмировал он.