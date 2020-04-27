Отчеты без чеков и уловка в оферте помогли Васильевой обогатиться на три миллиона

Профсоюз "Альянс врачей" собрал около 5,5 млн рублей за счет пожертвований россиян, 3 млн из которых организация могла попросту присвоить.

По данным Федерального агентства новостей, в распоряжении "Альянса" оказались около 5,5 млн рублей. Сколько точно денег профсоюз потратил на поддержку медиков, узнать невозможно.

Дело в том, что в качестве "доказательства" целевого применения денег россиян "Альянс" использует только графики. На них изображено количество медучреждений, получивших помощь.

Так, последний подобный график был представлен 22 апреля: тогда "Альянс врачей" отчитался, что обеспечил средствами защиты восемь больниц, что обошлось профсоюзу в 659 тыс. рублей.

В организации уже заявили о том, что деньги после посещения 30 лечебных учреждений заканчиваются. Однако "Альянс" потратил на обеспечение 30 больниц почти 2,5 млн рублей, хотя собрал более 5 млн.

Получается, что глава профсоюза Анастасия Васильева скрыла 3 млн рублей от глаз общественности, так и не предоставив официальную отчетность.