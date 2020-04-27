Глава холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер в 52 года от пневмонии

Генеральный директор "Металлоинвест" Андрей Варичев умер в Москве от тяжелого заболевания. Медики рассказали о страшном течении болезни главы холдинга.

Один из руководителей горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер от двусторонней пневмонии в Москве. Глава холдинга был госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Московские врачи боролись за жизнь Андрея Варичева, но не смогли его спасти.

Представитель администрации Курской области подтвердил смерть депутата и непревзойденного лидера. Глава горно-металлургического холдинга умер на территории больничного отделения, не выходя из состояния комы.