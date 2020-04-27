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Колумнист Марьясин рассказал о мерах поддержки рыбной промышленности в Приамурье

Колумнист Марьясин рассказал о мерах поддержки рыбной промышленности в Приамурье

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19:30   27 Апреля 2020
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Глава холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер в 52 года от пневмонии

Глава холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер в 52 года от пневмонии

Генеральный директор "Металлоинвест" Андрей Варичев умер в Москве от тяжелого заболевания. Медики рассказали о страшном течении болезни главы холдинга.

Один из руководителей горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер от двусторонней пневмонии в Москве. Глава холдинга был госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Московские врачи боролись за жизнь Андрея Варичева, но не смогли его спасти.

Представитель администрации Курской области подтвердил смерть депутата и непревзойденного лидера. Глава горно-металлургического холдинга умер на территории больничного отделения, не выходя из состояния комы.

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Автор: Илья Романович
#смерть

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