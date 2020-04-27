Российские власти должны сделать упор на развитие отечественной "IT-экосистемы" в условиях коронавирусной пандемии, избавляясь от зависимости со стороны Запада, сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин недавно заявил, что отрасли информационных технологий на фоне ситуации, связанной с коронавирусной пандемией, получат лучшие перспективы для развития. Речь шла о тех отраслях, которые касаются площадок для развития и обучения. Помимо этого, он подчеркнул, что за время ограничительных мер, которые власти ввели для борьбы с COVID-19, трафик провайдеров вырос на 40-50%.

В связи с этим корреспонденты Федерального агентства новостей попросили Александра Малькевича прокомментировать это заявление. По его словам, после завершения коронавирусной пандемии запустится процесс взрывного развития российского IT-сектора. Благодаря этому фактору Рунет станет независим от западных ресурсов и площадок. В качестве примера глава ФЗНЦ привел сервис Zoom, в котором можно фиксировать использование порнографии и утечку данных.

Малькевич напомнил о том, что в России были созданы две крупные IT-компании – "Яндекс" и Mail, однако россияне продолжают пользоваться западными порталами. Он заключил, что именно поэтому РФ должна сделать упор на развитие собственной "IT-экосистемы.