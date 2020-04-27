Депутат Власов: КПРФ много раз предупреждали о рисках заражения коронавирусом

Представители КПРФ показали свою "бестолковость", выйдя на митинги и подвергнув себя и своих избирателей опасности, заявил депутат ГД от ЛДПР Василий Власов.

Парламентарий заметил, что руководство либерально-демократической партии рекомендовало коллегам воздержаться от массовых собраний и других нарушений режима самоизоляции. Коммунисты же проявили "бестолковость" и явное непонимание указов властей, которые были согласованы специально для борьбы с заболеванием. Члены и избиратели КПРФ — это в основном люди старшего возраста, которым обязательно нужно соблюдать изоляцию для сохранения доброго здоровья, но они принципиально этого не делают, заметил Власов в комментарии "ПолитЭксперт".

Из-за несоблюдения рекомендаций двое депутатов от КПРФ уже заболели COVID-19. Власов заметил, что ему очень грустно от этого факта, ведь коммунистов много раз предупреждали о рисках. К тому же им следует проявлять уважение к коллегам, ведь рискуя собой они подвергают опасности и своих коллег по Государственной думе РФ.

Несколькими днями ранее представитель КПРФ Леонид Калашников оказался в больнице с двусторонним воспалением легких. Как рассказал сам политик, болезнь была вызвана коронавирусной инфекцией, которой он заразился ранее. Сейчас он проходит лечение и постоянно находится под наблюдением докторов.