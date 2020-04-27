National Interest: почему российские «Акулы» не дают ВМС США спать по ночам

СССР в свое время заплатил высокую цену за то, чтобы советские подлодки представляли серьезную угрозу для американских субмарин и превосходили их.

Об этом в понедельник пишет американское издание The National Interest, отмечая, что усиленные подводные лодки Советского Союза плыли быстрее, погружались глубже и наносили более серьезный урон, чем американские аналоги, но и у военно-морских сил США была уверенность в том, что у их субмарин есть ощутимое превосходство над советскими подлодками, потому что те были гораздо более шумными.

Если бы между двумя сверхдержавами произошел военный конфликт, тихие американские субмарины имели больше шансов первыми обнаружить советские подлодки, а значит и первыми нанести по ним удар самонаводящимися торпедами. Но США потеряли это преимущество в 1980-х годах, когда советский флот получил первые атомные подводные крейсеры класса «Акула», которые и теперь, спустя более трех десятилетий, являются основой российского подводного ударного флота, оставаясь при этом гораздо тише американских подлодок.

Строительство первой подводной лодки проекта 971 «Щука» в Советском Союзе началось в 1983 году. Подлодку, которая по классификации НАТО была отнесена к классу «Акула», оснастили японскими и шведскими современными многоцелевыми инструментами и компьютерным управлением, а также тихим семилопастным винтом. На крупной субмарине длинной 111 метров и водоизмещением 13 тысяч тонн гребная установка была установлена таким образом, чтобы заглушать производимый ею шум, при этом внешняя и внутренняя поверхности двойной стальной обшивки подлодки были покрыты звукопоглощающими листами. На подлодке, которая с экипажем около 70 человек могла совершать стодневное автономное плавание, был установлен водо-водяной ядерный реактор мощностью 190 мегаватт. Она развивала скорость 33 узла и могла действовать на глубине до 480 метров, при этом американские субмарины класса «Лос-Анджелес» не опускались глубже 280 метров. Еще больше ВМС США тревожил тот факт, что «Акула» по малозаметности ничем не уступала «Лос-Анджелесу», то есть акустическое превосходство было ими утеряно.

Российские «Щуки» («Акула-I») в первую очередь предназначались именно для охоты на американские субмарины, они были вооружены торпедами, минами, ракетами 81РА «Вьюга», противолодочными ракетами РПК-6М «Водопад», а также могли нести 12 крылатых ракет «Гранат» для удара по сухопутным целям в радиусе до 3000 километров.

Всего в СССР было выпущено семь «Щук», после чего Россия, несмотря на распад Советского Союза, смогла в 1995 году выпустить первую из пяти запланированных усовершенствованных «Щук-Б» - подводную лодку «Вепрь» с новой системой звуковой локации и двухслойной звукопоглощающей системой, а также с дополнительными наружными торпедными трубами и новой ракетной системой класса земля-воздух.

При этом усовершенствованная подлодка была гораздо тише, чем модернизированные американские субмарины «Лос-Анджелес».

В то же время Россия продолжала работы по созданию новых и дорогих субмарин «Акула-II», но тяжелейшая экономическая ситуация не позволила ей довести этот проект до конца. В результате строительство двух «Акул-II» было свернуто, а еще три были переделаны в подводные ракетные катера «Борей».

В 2001 году в России на воду спустили единственную законченную подлодку класса «Акула-III» - «Гепард», а через семь лет Москва наконец достроила подлодки «Акула-II» - «Нерпа».

«Нерпу» на десять лет взяла в аренду Индия, и она, переименованная в «Чакру», в течение долгого времени оставалась единственной атомной подлодкой Индии с крылатыми ракетами малой дальности.

К настоящему времени, как сообщает издание Jane's, Военно-морской флот России располагает 10-11 «Акулами». При этом в 2009 году у Восточного побережья США были замечены две российские подлодки, а спустя три года сообщалось, что «Акула» на протяжении целого месяца оставалась незамеченной в Мексиканском проливе, правда, затем ВМС США опровергли эти слухи.

Тем не менее, представители военно-морских сил США укрепились во мнении, что им необходимо сосредоточить усилия на создании противолодочного оружия, так как в последние годы Россия поставила на свои «Акулы» смертоносные крылатые ракеты «Калибр».

На протяжении последующих как минимум десяти лет подводные лодки «Акула» останутся на вооружении российского флота, после чего их, как ожидается, сменит новое поколение подлодок – «Ясень».