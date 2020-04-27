Президент России присвоил хирургу Рошалю звание Героя Труда

Доктор Леонид Рошаль получил звание Герой Труда. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, звание Героя Труда Российской Федерации присвоено президенту ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии" за трудовые заслуги перед народом и государством.

Также звание Героя Труда присвоено директору АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леониду Белых, художественному руководителю Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину, а также другим выдающимся россиянам.