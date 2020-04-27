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18:57   27 Апреля 2020
Общество

Президент России присвоил хирургу Рошалю звание Героя Труда

Президент России присвоил хирургу Рошалю звание Героя Труда

Доктор Леонид Рошаль получил звание Герой Труда. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, звание Героя Труда Российской Федерации присвоено президенту ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии" за трудовые заслуги перед народом и государством.

Также звание Героя Труда присвоено директору АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леониду Белых, художественному руководителю Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину, а также другим выдающимся россиянам.

 

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Автор: Илья Романович
#путин #приказ #рошаль

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